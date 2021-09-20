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Выборы 2021

Новости 6:27

"Единая Россия" лидирует на выборах в Законодательное собрание Петербурга

фото ЗакС политика "Единая Россия" лидирует на выборах в Законодательное собрание Петербурга

В ГАС "Выборы" опубликованы результаты подсчета уже более 37 тысяч бюллетеней по единому округу на выборах депутатов Законодательного собрания Петербурга. 

По предварительным данным, лидирует партия "Единая Россия", которая на данный момент набрала 34,24% голосов. На втором месте сейчас находится КПРФ с 16,93%. Третье место у "Справедливой России - За правду", получившей 14,99%. Партии "Яблоко" и "Новые люди" по итогу обработки 37 тысяч бюллетеней получают 8,51 и 8,8 процентов. Пятипроцентный барьер пока преодолевает и ЛДПР - у этой партии предварительно насчитывается 7,46% голосов. 

Менее 5% пока набирают Партия роста (4,26%) и Российская партия свободы и справедливости (1,88%). 

Результаты голосования по многим избирательным участкам в ГАС "Выборы" еще не внесены. 


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