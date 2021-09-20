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Выборы 2021

Новости 7:36

Вишневский уступает Соловьеву после проверки почти 15 тысяч бюллетеней

фото ЗакС политика Вишневский уступает Соловьеву после проверки почти 15 тысяч бюллетеней

Заместитель председателя партии "Яблоко" Борис Вишневский идет на втором месте на выборах в Госдуму по округу № 216 Петербурга, следует из ГАС "Выборы".

Он уступает вице-спикеру Заксобрания, члену "Единой России" Сергею Соловьеву после проверки 14 952 действительных бюллетеней. За единоросса отдали 4913 голосов, за "яблочника" - 3321. Третьим идет кандидат от Партии Роста, депутат всех созывов ЗакСа Алексей Ковалев (1934 голосов). 

Отметим, что муниципал Виктор Быков, который перед выборами сменил имя и фамилию на Бориса Вишневского и выдвинулся в Госдуму от "Зеленых" по тому же округу, что и "яблочник", с 332 голосами обходит кандидатов от "Гражданской платформы", "Родины", "Зеленой альтернативы" и "Коммунистов России". Заметную предвыборную кампанию он не вел. 


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