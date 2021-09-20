Барышников лидирует на выборах в ЗакС по 19-му округу

Депутат шестого созыва Законодательного собрания Петербурга Михаил Барышников ("Единая Россия") с солидным отрывом лидирует по числу голосов избирателей в 19-м округе. Из 13 тысяч обработанных на данный момент бюллетеней, в 6832 стоит галочка за Барышникова, следует из данных ГАС "Выборы".

На втором месте пока представитель "Справедливой России" Сергей Толокнов с 2589 голосами. Третье место на данный момент занимает Григорий Меньшиков из КПРФ, за которого проголосовали 1834 избирателя на закончивших подсчет участках. Пока по 19-му округу известны результаты голосования только на 20 избирательных участках.