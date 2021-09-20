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Выборы 2021

Новости 7:56

Драпеко предварительно обходит Рахову на выборах в Госдуму

фото ЗакС политика Драпеко предварительно обходит Рахову на выборах в Госдуму

После обработки более 14,1 тысяч действительных бюллетеней в думском округе № 214 ("Северный") Петербурга, согласно ГАС "Выборы", на первом месте идет действующий депутат от "Справедливой России" Елена Драпеко.

У эсерки 4449 голосов. У ее ближайшей преследовательницы, кандидатки от "Единой России" Елены Раховой - 3925 голосов. 

Третьим идет член КПРФ Дмитрий Дмитриев (1644), за ним - представитель "Новых людей" Дмитрий Медведев (1001). Никто из других кандидатов пока не набрал более 1 тысячи голосов.

Отметим, что на выборах в ЗакС по округу № 7 Рахова, предварительно, первая. После обработки 10 тысяч бюллетеней ее отрыв от Надежды Тихоновой из "Справедливой России" составлял всего 20 голосов.


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