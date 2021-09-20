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Уроки в школе № 235 начались раньше подсчета бюллетеней

фото ЗакС политика Уроки в школе № 235 начались раньше подсчета бюллетеней

По ситуации на 8:45 утра понедельника 20 сентября в школе № 235 в Адмиралтейском районе уже идут уроки, но расположенная здесь участковая избирательная комиссия № 11 только готовится начать считать думские бюллетени, сообщила ЗАКС.Ру член УИК с правом совещательного голоса Валентина Зайдлина.

- Тут идет учебный процесс. Нас переселили. Мы были в одном конце коридора, теперь в другом, - рассказала член УИК.

Это участок, где за день сразу 11 избирателей обнаружили, что за них уже расписались при выдаче бюллетеней. Комиссия решила, что произошла техническая ошибка.

По словам Зайдлиной, после закрытия участка, члены комиссии несколько раз просили председателя УИК Андрея Земскова показать им книги учета избирателей. Однако делать этого он не стал, а в дальнейшем, отсев от своих коллег, взялся в одиночку считать количество проголосовавших. К себе председатель никого не подпускал, ссылаясь сначала на защиту персональных данных, а затем на необходимость соблюдать социальную дистанцию. Член УИК с правом совещательного голоса заметила, что подсчет велся очень долго и с перерывами.

Фото: Валентина Зайдлина


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