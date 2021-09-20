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Новости 10:54

Отбывавшего арест за пост об "Умном голосовании" ростовского журналиста Хорошилова снова задержали

фото ЗакС политика Отбывавшего арест за пост об "Умном голосовании" ростовского журналиста Хорошилова снова задержали

Ростовские силовики задержали главного редактора местного издания "Голос" Игоря Хорошилова задержали на выходе из спецприёмника, где он отбывал 10-суточный административный арест за пост в Facebook о проекте "Умное голосование", уведомил "ОВД-Инфо" его адвокат Евгений Беркович.

Причины очередных претензий правоохранителей на данный момент не ясны.

Хорошилова задержали 10 сентября, в тот же день его отправили под арест по статье о демонстрации экстремистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП).

Кроме того, журналист является свидетелем по двум уголовным делам: о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК) и о хранении наркотиков (ст. 228 УК).

"Мы опасаемся, что за десять дней ареста [Хорошилова] может быть новое обвинение и он перейдет в статус обвиняемого, поскольку он сильно раздражает власти. Центр „Э" старается всячески привязать его к Резнику и заодно послать сигнал самому Резнику, чтобы он не возвращался в страну", - высказывал опасения Беркович.


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