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Новости 11:05

Глеб Павловский: "Единая Россия" не имеет отношения к власти очень давно

фото ЗакС политика Глеб Павловский: "Единая Россия" не имеет отношения к власти очень давно

Политолог Глеб Павловский предпочел развести феномен прошедшего трехдневного голосования и понятие о власти, поскольку, на его взгляд, вопрос о власти в ходе выборов не решался. Не считая трехдневную процедуру выборами, он нашел ее по-своему интересной, но мало что определяющей.

По версии эксперта, своих процентов "Единая Россия" "не собрала", но при этом те соперники, кто в начале подсчета голосов полагал считал себя прошедшим в Думу, рискуют жестоко ошибиться. Вопрос журналистов "Дождя"* о том, почему единороссам всякий раз нужно достигнуть на бумаге определенного высокого показателя голосов за себя, политолог нашел интересным и представил свое видение происходящего.

"Ну потому что это не партия власти, она к власти не имеет уже никакого отношения очень давно: ну как, она нагрузка на власть. Когда-то в незапамятные времена, когда она просто транслировала рейтинг Путина, то она как бы была партией его власти: тоже не было партии власти как таковой. А сегодня это просто такой девайс приставленный, его задача - произвести картину общества, которое передает себя в руки власти. Живые картины сейчас и будут поставлены, то есть, это серьезная задача, но она вспомогательная, на самом деле", - рассудил гость эфира.

Тем временем, в очередной раз "Единая Россия" близка к формированию конституционного большинства в Госдуме, о чем объявил рано утром 20 сентября секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Примечательно, что "задачу" набрать конституционное большинство в федеральном парламенте Турчак для своих однопартийцев озвучивал еще в конце 2019 года.

*Минюст внес телеканал "Дождь" в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагента

фото: Глеб Павловский / Facebook


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