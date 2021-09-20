Из-за взрыва на "Красном треугольнике" КГИОП обратился в полицию

Внимание сотрудников КГИОП привлекла видеозапись, выложенная в социальные сети, на которой запечатлены взрыв и горение на территории бывшего завода "Красный треугольник" в Адмиралтейском районе. Имеющейся в публичном доступе картинки чиновникам, усматривающим в произошедшем нарушение статьи 243 УК, оказалось достаточно для обращения в полицию. Состояние объекта, частично приватизированного, беспокоит профильный комитет давно.

"Ранее КГИОП неоднократно направлял обращения в адрес администрации Адмиралтейского района Санкт‑Петербурга и КИО о необходимости принятия мер в части исключения свободного доступа на объект, разборки мусора, ограждения аварийных участков, обеспечения круглосуточной охраны и пожарной безопасности", - говорится в сообщении.

Отметим, что накануне завершившихся 19 сентября выборов градозащитники из ВООПИиК посетовали на то, что петербургские кандидаты пренебрегают повесткой сохранения старинных зданий, в числе которых назывался и комплекс сооружений бывшего завода "Красный треугольник" на набережной Обводного канала.

фото: kgiop.gov.spb.ru