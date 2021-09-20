В Москве силовики оцепляют Пушкинскую площадь, где КПРФ хотела провести поствыборный митинг

Столичные правоохранители стягивают силы к Пушкинской площади: территория по её периметру обносится ограждениями, у примыкающих улиц дежурят автозаки. Видеозаписью с места событий делится Ura.ru.

Дело в том, что ранее, ещё до старта выборов, КПРФ анонсировала митинг против фальсификаций, которые, по их мнению, обязательно сопровождали бы избирательный процесс.

В готовности россиян выходить на поствыборные протесты был уверен также лидер компартии Геннадий Зюганов, который назвал голосование "криминально-уголовным".

Отметим, что мэрия Москвы своего согласия на проведение коммунистического митинга не давала.