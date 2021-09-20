В Петербурге резко упало официальное число новых заражений коронавирусом за сутки

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 19 744 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это на 430 случаев инфицирования меньше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончалось 778, а сумели поправиться 11 992 человека.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемической динамикой остается прежней: в Москве 2469 новых больных, в Петербурге — 1137 (на 697 меньше, чем накануне), в Подмосковье — 1098. За прошедшие сутки в Петербурге поправилось 179 человек, которым был поставлен диагноз "коронавирус", и скончалось 37 (накануне — 40).

В мире Россия занимает пятое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Индии, Бразилии и Великобритании.