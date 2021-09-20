Итоговая явка на выборы в Петербурге: Госдума - 37,35%, ЗакС - 35,52%

В Горизбиркоме Петербурга подвели итоги по явке избирателей на прошедшие выборы, уведомляет корреспондентка ЗАКС.Ру.

Так, голосовать за депутатов Государственной думы пришли 37,35% петербуржцев, а за депутатов Законодательного собрания - 35,52%.

На данный момент обработано протоколов: по Госдуме - 85,74%, по Заксобранию - 86,61%.

Добавим, что Центральная избирательная комиссия в свою очередь отчиталась об обработке 90% протоколов. По предварительным подсчётам, в Государственную думу проходят пять партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду" и политические "новички" - "Новые люди". В случае с петербургским парламентом добавляется ещё партия "Яблоко".

ЗАКС.Ру внимательно следил за тем, как прошла последняя ночь голосования в городе на Неве.