Киберволонтеры Общественной палаты подсчитали количество фейков о прошедших выборах

Первый зампред координационного совета Общественной палаты по контролю за выборами Александр Малькевич объявил о том, что волонтеры насчитали около 14 тысяч ложных сообщений о выборах в Госдуму, из которых 4 тысячи пришлись на последний день голосования, 19 сентября.

"Таким образом, самым богатым на фейки стал первый день волеизъявления россиян, когда киберволонтеры выявили 7 тыс. фейков", - цитирует его выступление ТАСС.

По его мнению, введение граждан в заблуждение никак не отразилось на явке, но отразилось на готовности недобросовестных участников выборного процесса к фальсификациям.

"Активное выявление фейков и разоблачение снижает их эффективность и количество попыток вбросов", - считает Малькевич.

Всего, по подсчетам киберволонтеров Общественной палаты, с начала года, включая прошедшие выборы, зафиксировано 19 тысяч фейков о них.