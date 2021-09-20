Ройзман: Как гражданин России отказываюсь считать эту Думу легитимной

Политик Евгений Ройзман заявил в своих социальных сетях о том, что не признает даже предварительных результатов выборов в Государственную думу и что федеральный парламент ближайшего созыва не будет в его глазах законно избранным.

"Я, как гражданин России, отказываюсь считать эту Государственную Думу легитимной. Просто в силу здравого смысла и элементарной брезгливости. Понятно же объяснил?", - написал бывший мэр Екатеринбурга.

Почти одновременно с этим заявлением Ройзман репостнул фотографию центра Москвы, перегороженного полицейскими автобусами, с подписью: "Кремль стягивает автозаки в центр Москвы, чтобы огласить россиянам результаты самых честных и прозрачных выборов в мире".

Отметим, что уже в первой половине дня 17 сентября (первого из трех дней голосования) справедливороссы насчитали около 1200 нарушений на выборах. В Петербурге наблюдались "карусели", ночные проникновения в ТИКи с задержаниями и странности в финале подсчета голосов на некоторых участках. Между тем, в президентском СПЧ не увидели грубых нарушений на выборах, влияющих на итоги голосования.

Напомним, что наиболее резкие критики власти были сняты с выборов еще на подступах к избирательной кампании. Некоторым из них, например, Дмитрию Гудкову и членам команды Алексея Навального, пришлось покинуть страну из-за уголовного преследования.