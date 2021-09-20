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ГИК связал долгий подсчёт голосов со "скрупулезностью" при работе с сейф-пакетами

фото ЗакС политика ГИК связал долгий подсчёт голосов со "скрупулезностью" при работе с сейф-пакетами

Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин на брифинге 20 сентября отметил, что существует недовольство достаточно долгой работой избирательных комиссий при подсчете. Это связано с новым порядком трехдневного голосования, заявил Кузьмин. Много "новелл", уточнил член ГИК.

 ⁃ В том числе, использование сейф-пакетов, о которых мы много говорили. Комиссии работают с ними в первый раз. Они очень боятся ошибиться, поэтому делают все скрупулёзно, и может быть это занимает чуть больше времени, - сказал Кузьмин.

Он добавил, что вся избирательная система Петербурга старается изо всех сил "провести и закончить достойную избирательную кампанию. Кузьмина поддержал коллега Олег Зацепа. Он напомнил, что каждый сейф-пакет необходимо считать отдельно и составлять отбельные акты:

 ⁃ Понятно, что различных сугубо бюрократически манипуляций гораздо больше необходимо совершить, и этим обусловлено, конечно, большее время, которое требуется комиссии для установления итогов.

Зацепа добавил, что также УИКам пришлось работать с четырьмя видами бюллетеней. Это общегородские списки и кандидаты одномандатники в Государственную Думу и Законодательное собрание Петербурга.

София Саттарова


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