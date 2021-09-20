Неизвестные напали на депутата Вишневского с вопросами о том, сколько ему платит "пятая колонна"

На петербургского политика Бориса Вишневского, выходившего из здания администрации Центрального района, напали дежурившие на месте неизвестные мужчины.

"Неизвестные люди впятером встретили меня у выхода. Один из них перед этим позвонил, представился корреспондентом „Фонтанки" и попросил рассказать, как идет подсчет голосов и нет ли нарушений. Я сказал, что жалобы есть, сейчас подойду. Когда я вышел из здания, один из них выхватил у меня копии жалоб, остальные заблокировали вход в здание", - рассказал Вишневский Znak.com детали инцидента.

Нападавшие перегородили "яблочнику" вход в здание администрации и в вызывающей форме начали задавать ему вопросы вроде "сколько ему платит пятая колонна за оппозиционную деятельность".

Физически Вишневский от действий провокаторов не пострадал. По факту произошедшего он подал заявление в правоохранительные органы. Сотрудники полиции уже пришли к нему домой, чтобы взять показания.