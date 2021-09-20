           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:54

Устроивших погром на УИК № 803 председателя и члена комиссии заподозрили в уголовном преступлении

фото ЗакС политика Устроивших погром на УИК № 803 председателя и члена комиссии заподозрили в уголовном преступлении

Председателя петербургской УИК № 803 Михаила Федорова и члена комиссии Георгия Хорошева заподозрили в совершении преступления, характерного для ст. 141 УК - воспрепятствование работе избирательной комиссии, поделился с "Бумагой" осведомлённый источник.

Инцидент на участке произошёл минувшим вечером, 19 сентября. Сразу после окончания голосования Федоров сорвал пломбы с сейфов и разбил избирательную урну с бюллетенями. Параллельно, доложили правоохранители, Хорошев вскрыл сейф-пакет с бюллетенями. На место вызвали наряд полиции.

После этого мужчин задержали и доставили отдел. По словам источника "Бумаги", из участка изъяли пакеты со следами рук и шесть пломб.

Инкриминируемая Федорову и Хорошеву статья предполагает до 80 тысяч рублей штрафа, штраф в размере заработной платы, обязательные работы до 360 часов или исправительные работы до 1 года.

Собеседник "Бумаги" уточнил, что 30-летний председатель УИК № 803 Михаил Федоров до недавних пор трудился в должности оперуполномоченного в уголовном розыске МВД Приморского района. На данный момент он уволен.

ЗАКС.Ру рассказывал об инциденте, произошедшем в ночи на участке № 803.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости20 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru