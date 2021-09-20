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Выборы 2021

Новости 13:53

В петербургский ЗакС предварительно попадает шесть партий

фото ЗакС политика В петербургский ЗакС предварительно попадает шесть партий

После обработки 29% протоколов на выборах в Законодательное собрание Петербурга лидирует "Единая Россия" с 34,6% голосов.

Следом идет КПРФ с 17,34%. У "Справедливой России - За Правду" - 13,34%. Также пятипроцентный барьер пока преодолевают "Новые люди" (9,36%), "Яблоко" (7,96%) и ЛДПР (7,94%), 

У единороссов самый высокий результат в округе № 3. Это Петроградский район и муниципалитет "Ланское", где особенно сильное влияние имеет лидер петербургского отделения партии Вячеслава Макарова. Здесь, согласно актуальным данным ГАС "Выборы", за ЕР проголосовали 60,7% избирателей.

Самые слабые результаты у "Единой России" в купчинском округе № 22. Партию власть здесь по одномандатному округу представляет лыжница Любовь Егорова. Единороссы получили тут пока только 18,53%, а лидируют на этой территории коммунисты с 28,28%.

"Новые люди" лучший среди всех партий результат демонстрируют в округе № 5 (Выборгский район).

Ранее Горизбирком озвучил итоговую явку на выборы в Петербурге. За депутатов Госдумы пришли голосовать 37,35% избирателей, а за депутатов Заксобрания - 35,52%.


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