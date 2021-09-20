"Справедливая Россия" объявила о победе на местных выборах в МО "Автово"

Петербургское отделение партии "Справедливая Россия - За Правду" в собственных информационных каналах сообщило о своей победе на муниципальных выборах в МО "Автово".

В партии предоставили ЗАКС.Ру список кандидатов, получивших больше всего голосов. 19 из 20 представляют "Справедливую Россию". Среди них глава муниципалитета прошлого созыва Геннадий Трусканов и его заместитель Илья Шмаков, а также уже бывшие депутатами Елена Герасимова, Вадим Давыдов, Светлана Тетерина, Марина Корзунова, Виктор Лагун, Денис Мартьянов, Нелли Фогель и Алла Чистякова.

В число вновь прибывших вошли Алексей Аракчеев, Святослав Артюшин, Диана Бондаренко, Иван Войтов, Денис Соколюк, Андрей Катаев, Екатерина Морозова, Кристина Черемных и Сергей Шестаков.

Единственный депутат-несправорососс в представленном списке - Вера Соловьева из КПРФ.