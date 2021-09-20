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Общественная палата: Количество нарушений назвать не получится - это не наша компетенция

фото ЗакС политика Общественная палата: Количество нарушений назвать не получится - это не наша компетенция

Заместитель председателя Общественной палаты Петербурга Александр Вахмистров сообщил, что около 300-400 раз в Центре наблюдения получали сообщения о вероятных инцидентах и пересматривали видеозаписи с избирательных участков. Но это не значит, что были нарушения, уточнил зампред ОП Петербурга. По его словам, было около 3-5 обращений по неопечатанным урнам, примерно 60 - по неправильно установленным камерам видеонаблюдения, также обращались к ОП из-за отсутствия избирателей в списках. 

- Какое-то количество нарушений… Тем более, назвать их нарушениями… Наверно, да, если человека нет в списках - это тоже какое-то нарушение его права. Но, если его тут же вносят в список и он голосует, то здесь уже нарушение ликвидировано. <…> Так, чтобы сказать, сколько нарушений, сложно, - рассказал Вахмистров. 

Он добавил, что большая часть сообщений о нарушениях не подтвердилась. Член Общественной палаты Дмитрий Солонников отметил, что нарушения фиксируются избирательной комиссией. 

- Дать характеристику произошедшему случаю на избирательном участке и назвать его нарушением Общественная палата не может. Это не юрисдикция Общественной палаты. Мы фиксируем случай и передаём его на рассмотрение тем структурам, которые уполномочены принимать решения. Мы не можем сказать: "Это было нарушение, оно требует пересчёта голосов. Это было нарушение, оно требует отмены всех результатов по данному участку", - заявил Солонников.

По его мнению, со стороны ОП некорректно называть что-либо нарушением.

София Саттарова


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