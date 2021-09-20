Навальный заявил о победе "Умного голосования" в обеих столицах

Оппозиционер Алексей Навальный, успевший ознакомиться с предварительными результатами трехдневного голосования на выборах в Госдуму, кратко изложил свои впечатления. По его мнению, с окончательным и подробным объявлением итогов в обеих столицах медлят потому, что его проект "Умное голосование" де-факто оказался успешным, и имели место фальсификации, следы которых могут до сих пор заметать.

"Оказалось, ха-ха-ха, что электронное голосование в Москве — это миллионы голосов — еще не опубликованы. "Робот долго думает". На выборах в 2019 году этот "робот" опубликовал результаты мгновенно, а вот сейчас задумался. Понятно отчего. Насколько я понимаю, по данным с офлайновых участков видно, что в Москве кандидаты "Умного голосования" победили в 12 округах из 15, а в Питере — в 7 из 8. Поэтому робот задумался, закурил и решил тормознуть с публикацией, пока ловкие ручонки единороссов не подделают результаты на полностью противоположные", – гласит новая запись в Instagram находящегося в заключении политика.

Подробности Навальный не смог присовокупить, сославшись на то, что его свидание с адвокатом быстро было прервано.

Отметим, что в последние недели Навальный жаловался на невозможность передать через адвокатов свои мысли относительно голосования. В его колонии юристам нельзя пользоваться записывающими устройствами, и оппозиционер зачастую не успевал в их присутствии написать что-либо на бумаге для передачи "на волю".