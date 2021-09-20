Памфилова призвала региональные избиркомы не спешить с объявлением результатов выборов

Председатель Центризбиркома Элла Памфмилова 20 сентября объявила журналистам о том, что прошедшее трехдневное голосование на выборах в Государственную думу можно считать состоявшимся.

Ввиду наличия жалоб чиновница призвала избиркомы регионов подождать с объявлением итогов до пятницы 24 сентября. При этом она заметила, что число жалоб на возможные фальсификации по сравнению с предыдущими выборами сократилось. В понимании Памфиловой нарушений стало "меньше, значительно меньше, чем когда бы то ни было", и она обещает "самую жесткую реакцию" на каждое из них.

Из 97 тысяч избирательных участков, по данным ЦИК, 25830 бюллетеней на 107 из них признали недействительными.

Отметим, что по итогам обработки 99% бюллетеней в "списочном" голосовании в ГД лидирует "Единая Россия" с результатом 49,82% голосов, за ней следуют КПРФ (19%), ЛДПР (7,49%), "Справедливая Россия – За правду" (7,42%), "Новые Люди" (5,35%).