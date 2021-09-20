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Выборы 2021

Новости 15:04

Лыбанева предварительно побеждает в округе № 3 с отрывом в более чем в два раза

фото ЗакС политика Лыбанева предварительно побеждает в округе № 3 с отрывом в более чем в два раза

По данным ГАС "Выборы" на 15:00 часов, в одномандатном избирательном округе № 3 Законодательного собрания победу одерживает заместитель председателя администрации Петроградского района Марина Лыбанева. Она же — дочка действующего спикера городского парламента Вячеслава Макарова

В систему "Выборы" введены данные пока только по трем территориальным комиссиям, информации об итогах голосования от ТИК № 58 — нет. В ГАС указано, что обработанны данные по 68,5 тысячам избирателей. Всего в округе № 3 около 133 тысяч избирателей.

Сейчас в системе сказано, что за Лыбаневу отдали голоса 16 636 человек. Ближайший к ней соперник — кандидат от "Справедливой России – За правду" Игорь Королев. Он набрал 5 792 голоса. 

На третьем месте кандидат от КПРФ Роман Луговский — 3 018 голосов. Последние два места пока достаются представительнице Партии Роста Оксане Крикуненко (2 398 голосов) и кандидату от ЛДПР Станислав Стрелков (1 406 голосов). 

София Саттарова


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