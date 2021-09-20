Лидер попавших в ГД "Новых людей" призвал несистемных политиков обращаться к нему

Глава партии "Новые люди" Алексей Нечаев, к удивлению многих политологов прошедшей пятипроцентный барьер и попавшей в новый созыв Госдумы, обозначил свою политическую силу как потенциальный рупор идей несистемной оппозиции.

"Мы делаем открытое предложение лидерам тех партий, которые не прошли, их активу и экспертам, которые с ними взаимодействуют, давайте ваши идеи, давайте ваши законопроекты, мы это готовы продвигать в ГД, не претендуя на авторство. Авторство останется за вами", – приводит его слова РИА "Новости".

По итогам обработки 99% бюллетеней, поданных за списки партий в Госдуму, "Новые люди" набрали 5,35% голосов избирателей.

55-летний Алексей Нечаев — основатель и президент научно-производственной компании Faberlic.

фото: newpeople.ru