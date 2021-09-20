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На поствыборной пресс-конференции не прошедшее в ГД "Яблоко" раскритиковало "глупое голосование" Навального

фото ЗакС политика На поствыборной пресс-конференции не прошедшее в ГД "Яблоко" раскритиковало "глупое голосование" Навального

Не прошедшая в новый состав Государственной думы партия "Яблоко" дала краткую пресс-конференцию по итогам выборов. Видео с мероприятия транслирует в своём Telegram-канале издание SOTA.

Лидер политической силы Николай Рыбаков, отвечая на немногочисленные вопросы собравшихся, заявил, что "Яблоко" никаких ошибок в своей кампании не допустило. Параллельно он, вторя недавним выпадам Григория Явлинского, раскритиковал сторонников Алексея Навального и их проект "Умное голосование", которые, как он считает, "желая свободы, выбирают несвободу" — очевидно, из-за того, что соратники политика призывали голосовать за КПРФ, а не за "Яблоко".

У Рыбакова поинтересовались, какие ошибки "Яблоко" могло допустить в ходе выборов.

"Главное, что мы знаем в эту избирательную кампанию, что мы никуда уходить не собираемся. Мы будем бороться за нашу страну. И если кто-то считает это ошибкой, то это вопросы к тому, кто так считает. Да, иногда мы, быть может, верим в тех людей, которые, голосуя за свободу, выбирают несвободу. Мы будем верить в то, что они поймут, что это неправильно", – высказался в ответ Рыбаков.

Соратник политика Иван Большаков добавил, что "так называемое "Глупое голосование" — это голосование за коммунистов и националистов".   

На этом пресс-конференция "Яблока" завершилась.


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