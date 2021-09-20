Памфилова предрекла возбуждение уголовного дела из-за нарушений как минимум на одном УИКе в Петербурге

Глава Центризбиркома Элла Памфилова, продолжающая оставаться недовольной работой петербургских избиркомов, констатировала, что в ходе трехдневного голосования в городе в очередной раз были зафиксированы грубые нарушения, которые не должны остаться без правовых последствий.

"По отмене выборов... Я так жду, когда у нас Санкт-Петербург оперативно проявит себя, наконец-то, в положительном плане и отменит. Точно ночью занимались несколько участков. На одном точно придется возбуждать — минимум на одном, а то, может, на двух — уголовное дело", – рассудила чиновница.

Отмены результатов выборов, по ее актуальным подсчетам, заслуживают 6-7 избирательных участков, на которых были замечены различные подтасовки.

В последний день трехдневного голосования, оценивая ситуацию в Петербурге, Памфилова употребила применительно к некоторым не названным по именам членам СПбИК устойчивое словосочетание "пятая колонна".