Беглов выразил соболезнования в связи с трагедией в пермском вузе

Петербургский градоначальник Александр Беглов соболезнует жителям Перми, где сегодня в государственном вузе произошла стрельба, в результате которой погибли люди.

"Это наше общее горе. Примите наши самые глубокие слова сочувствия и поддержки. Желаю родным и близким погибших душевных сил и стойкости. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим", – приводит слова губернатора пресс-служба Смольного.

Днём 20 сентября 18-летний юноша пришёл в Пермский государственный университет с ружьём и открыл стрельбу по студентам и гражданам, находившимся в вузе. В результате его действий пострадали 24 человека, шестеро погибли.

Следственный комитет возбудил уголовное дело ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Нападавшего обезвредил сотрудник ДПС, который одним из первых оказался у главного корпуса университета. Сначала сообщалось, что он погиб, однако позднее в МВД и Минздраве по Перми известили, что стрелок находится в реанимации.