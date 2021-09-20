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Выборы 2021

Новости 16:58

Результаты выборов на участке с разбросанными бюллетенями признали недействительными

фото ЗакС политика Результаты выборов на участке с разбросанными бюллетенями признали недействительными

Территориальная избирательная комиссия № 7 признала недействительными результаты выборов с участке № 803, сообщила ЗАКС.Ру член ТИК Наталья Егорушкина. По ее словам, решение принято около 16:00 часов. 

В системе ГАС "Выборы" данные по избирательному участку № 803 отсутствуют. Сведения по количеству голосов с других участков по территории в системе есть.

Напомним, после завершения голосования 19 сентября председатель УИК № 803 Михаил Федоров начал разбрасывать бюллетени из сейф-пакетов и стационарной урны. Прибывшая на место полиция задержала его и одного члена комиссии, участвовавшего в инциденте, рассказал ЗАКС.Ру кандидат в депутаты Заксобрания Петербурга от "Справедливой России – За правду" Владислав Горский. По его словам, после этого члены УИК продолжили подсчет голосов. 

– Но комиссия не прекратила свою работу, они начали подсчёт голосов, в нарушение всего возможного законодательства. Я составил жалобу в УИК с требованием принять решение об аннулировании результатов голосования на данном участке. Под камеру зампредседателя УИК отказалась брать мою жалобу. В итоге приехал зампредседателя ТИК № 7, который данную жалобу взял, – рассказал Горский. 

По информации СМИ, Федорова и члена УИК Георгия Хорошева заподозрили в препятствовании работы избирательной комиссии (ст. 141 УК РФ). Правоохранительные органы официально данную информацию не подтвердили. 


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