РИА "Новости" публикует данные обработки 100% бюллетеней по выборам в ГД в Москве

В Мосгоризбиркоме уведомили РИА "Новости" о данных обработки 100% бюллетеней по выборам депутатов Госдумы в Москве.

Так, согласно полученной изданием информации, "Единая Россия" набирает 36,98% голосов избирателей, КПРФ — 22,66%, "Справедливая Россия – За правду" — 7,34%, "Новые люди" — 7,09%, ЛДПР — 7,08%.

Напомним, ранее сегодня глава ЦИК Элла Памфилова объявила, что окончательные итоги электорального процесса будут подведены позднее.

При этом в Москве неожиданным образом кандидаты от оппозиции "сдали" позиции после опубликования результатов дистанционного электронного голосования.

В КПРФ и "Яблоке" уже заявили о готовности оспорить выборы.