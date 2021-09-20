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Новости 17:50

РИА "Новости" публикует данные обработки 100% бюллетеней по выборам в ГД в Москве

фото ЗакС политика РИА "Новости" публикует данные обработки 100% бюллетеней по выборам в ГД в Москве

В Мосгоризбиркоме уведомили РИА "Новости" о данных обработки 100% бюллетеней по выборам депутатов Госдумы в Москве.

Так, согласно полученной изданием информации, "Единая Россия" набирает 36,98% голосов избирателей, КПРФ — 22,66%, "Справедливая Россия – За правду" — 7,34%, "Новые люди" — 7,09%, ЛДПР — 7,08%.

Напомним, ранее сегодня глава ЦИК Элла Памфилова объявила, что окончательные итоги электорального процесса будут подведены позднее.

При этом в Москве неожиданным образом кандидаты от оппозиции "сдали" позиции после опубликования результатов дистанционного электронного голосования.

В КПРФ и "Яблоке" уже заявили о готовности оспорить выборы.


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