Леонид Волков: В Петербурге победа оппозиции была украдена силовым методом

Леонид Волков, руководитель проектов находящегося в заключении оппозиционера Алексея Навального, пришел к выводу, что их идея "Умного голосования" принесла успех в мегаполисах и заставила власть потрудиться больше обычного при подсчете голосов. Самыми скандальными для него выглядят выборы в Петербурге и Москве (в Москве претензии главным образом связаны с технологией электронного голосования). Политик признает, что остальную страну в общем и целом удалось превратить "в один большой электоральный султанат".

"Это было грязнее и хуже, чем даже в 2011 году. В Санкт-Петербурге победа оппозиции была украдена силовым методом; в Москве — электронным жульничеством. <...> По факту, мы с вами выиграли большинство округов в Москве и Санкт-Петербурге, несмотря на беспрецедентный уровень административного давления, и это результат, который надо зафиксировать и которым надо гордиться", - написал Волков в своих соцсетях.

Политик отказывает новоизбранному федеральному парламенту в легитимности и утверждает, что "в Санкт-Петербурге голоса должны быть полностью пересчитаны".