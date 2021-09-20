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Новости 18:25

Омбудсмен Шишлов счел беспрецедентными нарушения на выборах в Петербурге

фото ЗакС политика Омбудсмен Шишлов счел беспрецедентными нарушения на выборах в Петербурге

На встрече с руководителями петербургских отделений парламентских партий омбудсмен города Александр Шишлов категорично высказался о закончившемся накануне трехдневном голосовании на выборах в Госдуму. Правозащитник убежден в том, что нарушения и фальсификации носили тотальный, беспрецедентный характер.

"Главный результат уже очевиден — таких масштабных и циничных нарушений избирательных прав в нашем городе еще не было — от незаконной выдачи бюллетеней для голосования до массового удаления перед подсчетом голосов "неудобных" членов избирательных комиссий и доставления их в отделы полиции. Очевидно и то, что нарушения имеют системный и организованный характер. При этом, к сожалению, в фальсификациях и нарушениях избирательных прав участвовали тысячи наших сограждан", – приводится цитата уполномоченного по правам человека на его сайте.

По словам Шишлова, буквально на его глазах подрывается доверие граждан к самому институту выборов, а вместе с тем — уважение к соблюдению закона.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что уровень нарушений на выборах в Петербурге требует отмены результатов голосования по шести-семи участкам и возбуждения как минимум одного уголовного дела.


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