"Признаюсь честно, никогда не было такой сложной кампании": Памфилова пожаловалась Путину на прошедшие выборы

Закончившаяся выборная кампания оказалась одной из самых сложных в карьере главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, призналась она сама в ходе встречи с Владимиром Путиным, перед которым чиновница отчитывалась о ходе электорального процесса.

"Признаюсь честно, никогда не было такой сложной кампании. По крайней мере, пока я работаю. Самой сложной оказалась. Связано не только с тем, что кампания проходит в период пандемии, но еще и потому, что беспрецедентные атаки были, желание снести выборы, дискредитировать их. Такого уровня напора и атак на цифровые ресурсы не было никогда. Но системы выдержали", – поделилась мнением глава ЦИК в разговоре с Путиным, который транслировал телеканал "Россия 24".

Напомним, выборы депутатов Госдумы и локальных парламентов, а также — частично по субъектам РФ — глав регионов, длились в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября.

ЦИК не спешит публиковать финальные данные о результатах голосования по стране, однако, несмотря на это, большинство голосов в федеральном парламенте предварительно вновь получит "Единая Россия". Примечательно, чтоо после того, как проект Алексея Навального "Умное голосование" призвал россиян отдавать свои голоса соперникам партии власти, в ряде регионов РФ — к примеру, на Дальнем Востоке и Сибири — в лидеры вырвалась КПРФ.