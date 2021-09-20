           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 18:36

"Признаюсь честно, никогда не было такой сложной кампании": Памфилова пожаловалась Путину на прошедшие выборы

фото ЗакС политика "Признаюсь честно, никогда не было такой сложной кампании": Памфилова пожаловалась Путину на прошедшие выборы

Закончившаяся выборная кампания оказалась одной из самых сложных в карьере главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, призналась она сама в ходе встречи с Владимиром Путиным, перед которым чиновница отчитывалась о ходе электорального процесса.

"Признаюсь честно, никогда не было такой сложной кампании. По крайней мере, пока я работаю. Самой сложной оказалась. Связано не только с тем, что кампания проходит в период пандемии, но еще и потому, что беспрецедентные атаки были, желание снести выборы, дискредитировать их. Такого уровня напора и атак на цифровые ресурсы не было никогда. Но системы выдержали", – поделилась мнением глава ЦИК в разговоре с Путиным, который транслировал телеканал "Россия 24".

Напомним, выборы депутатов Госдумы и локальных парламентов, а также — частично по субъектам РФ — глав регионов, длились в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября.

ЦИК не спешит публиковать финальные данные о результатах голосования по стране, однако, несмотря на это, большинство голосов в федеральном парламенте предварительно вновь получит "Единая Россия". Примечательно, чтоо после того, как проект Алексея Навального "Умное голосование" призвал россиян отдавать свои голоса соперникам партии власти, в ряде регионов РФ — к  примеру, на Дальнем Востоке и Сибири — в лидеры вырвалась КПРФ.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости20 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru