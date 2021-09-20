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Ростовского журналиста Хорошилова во второй раз отправили в спецприёмник из-за "Умного голосования"

фото ЗакС политика Ростовского журналиста Хорошилова во второй раз отправили в спецприёмник из-за "Умного голосования"

Главного редактора ростовского издания "Голос" Игоря Хорошилова вновь отправили на 10 суток в спецприёмник из-за публичного демонстрирования "экстремистской" символики "Умного голосования", делится "Активатика".

Ранее сегодня Хорошилова задержали на выходе из спецучреждения, где он отбывал административный арест по аналогичной статье 20.3 КоАП (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций).

Изначально внимание силовиков молодой человек привлёк репостом записи в Facebook, где имелся логотип на данный момент не запрещённого "Умного голосования", которое правоохранители автоматически приравнивают к запрещённому ФБК*.

"По законам РФ судить человека за одно и то же правонарушение или преступление дважды нельзя. Но оказывается, можно", – приходят к выводу в "Активатике".

Примечательно, но в ходе заседания суда Хорошилов раскаялся в репосте записи с символикой "Умного голосования".

Напомним, в первый раз Хорошилова задержали 10 сентября: в тот же день его отправили под арест по статье о демонстрации экстремистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП).

Кроме того, журналист является свидетелем по двум уголовным делам: о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК) и о хранении наркотиков (ст. 228 УК).

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

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