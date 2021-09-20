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В Московском районе пять участковых комиссий все еще не сдали протоколы

фото ЗакС политика В Московском районе пять участковых комиссий все еще не сдали протоколы

Член территориальной избирательной комиссии № 48 Анастасия Романова сообщила ЗАКС.Ру, что пять подведомственных участковых комиссий все еще не приехали для сдачи протоколов об итогах выборов. Речь идет об УИК №№ 1325, 1328, 1337, 1348 и 1349, рассказала член ТИК. По ее словам, именно по этим УИКам отсутствуют правильно заверенные копии итоговых протоколов. 

– Я захожу где-то в четыре часа к своему председателю, спрашиваю: "Анатолий Анатольевич, где председатели? Может, мы с ними как-то свяжемся?". Он сказал, что им только что позвонили, и председатели ему ответили, что они считают. Я спросила: "Где?" – он не ответил, – рассказала Романова.

Она уточнила, что знакомые ей члены участковых комиссий уже несколько часов назад сообщили о завершении работы УИКов. Член ТИК добавила, что тоже надолго пропадала в УИК № 1347. Ее председставитель появился в территориальном избиркоме около 17:00 часов для ввода итоговых данных по выборам, сообщила Романова. Связаться с председателем ТИК № 48 ЗАКС.Ру не удалось. 

Ранее члены соседних территориальных комиссий рассказывали о еще пяти "пропавших" УИК Московского района. Но к 18:00 часов они приехали в ТИК, рассказал член территориального избиркома № 19 Николай Лаврентьев. Он сообщил, что подал жалобу с просьбой аннулировать результаты этих комиссий из-за того, что они покинули свои помещения, не заверив итоги подсчета голосов. 


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