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Новости 19:14

В Москве проходит протестная акция КПРФ

фото ЗакС политика В Москве проходит протестная акция КПРФ

В центре российской столицы представители КПРФ вышли на политическую акцию, на которой было запланировано выразить протест против результатов выборов в Государственную думу. Больше всего, судя по заявлениям коммунистов 19-20 сентября, их волнует и возмущает процедура электронного голосования, открывшая, по их мнению, возможность для массовых фальсификаций.

Мероприятие оформлено как встреча с депутатом Госдумы Валерием Рашкиным, Пушкинская площадь заставлена ограждениями. Как сообщает телеканал "Дождь"*, полицейские, находящиеся на площади, пообещали не мешать и не разгонять собравшихся.

"Она [электронная система для голосования] не может зависать шесть часов... Она.. Мы эти... Мы эти факты изложим.... в исковом заявлении!", – произнес Рашкин на камеры в сумеречной Москве.

Оспаривать результаты голосования депутат намерен в Верховном суде, а если успеха достичь не удастся, то он готов идти за справедливостью в ЕСПЧ.

На Пушкинской площади в столице, судя по видеозаписи на YouTube-канале Рашкина, на встрече с депутатом собралось несколько десятков человек.

Отметим, что, по данным ЦИК, после обработки 99% бюллетеней КПРФ заняла второе место, набрав 19% голосов.

*Минюст внес телеканал "Дождь" в реестр СМИ, исполняющих функцию иноагента

Фото: Валерий Рашкин / YouTube (скриншот)


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