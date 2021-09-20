Семьям погибших после расстрела в пермском вузе выплатят по миллиону рублей

Руководство Пермского государственного национального исследовательского университета, где 20 сентября устроил стрельбу 18-летний молодой человек, выплатит по одному миллиону рублей семьям шестерых погибших в результате вооруженной атаки и по полмиллиона рублей пострадавшим от нападения.

Сам нападавший, имевший при себе огнестрельное оружие, был обезврежен силовиками. В обстоятельствах инцидента разбирается Следственный комитет.

Для оказания помощи пострадавшим в Пермь прибыл самолет МЧС.

Соболезнования родственникам погибших уже выразил президент Владимир Путин. Проведение учебных занятий в вузе приостановили на неделю. По самым последним данным, из двадцати пострадавших от вооруженного нападения граждан девять находятся в тяжелом состоянии.