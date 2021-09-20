На выборах в МО "Ланское" побеждают единороссы

По данным ГАС "Выборы" на 19:30 часов, больше всего голосов на выборах депутатов муниципального образование "Ланское" (бывшая "Черная речка") получают представители "Единой России". Выборы в муниципалителе проводились в одном пятимандатном округе.

Первое место получает председатель молодежного совета муниципалитета и главный редактор местной газеты Серафима Мешалкина - 2340 голосов. Второе место у работника фабрики по производству дрожжей Юрия Омельяновича - 2306 голосов.

Следом идут Константин Шестовалов - 2269 голосов, Рауф Ширалиев - 2249 голосов, Анастасия Ковшенина - 1796 голосов. С большим отрывом от них идут уже другие кандидаты - они не набрали больше тысячи голосов.

Подробнее о кандидатах в депутаты МО "Ланское" - в материале ЗАКС.Ру.