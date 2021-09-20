На акции КПРФ протестующие в центре Москвы стали скандировать "Навальный"

Акция в виде встречи с депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным на Пушкинской площади в столице, первоначально выглядевшая немногочисленной, переросла в массовое мероприятие. Слово на ней, в частности, взяла правозащитница Марина Литвинович, исключенная в нынешнем году из Общественной наблюдательной комиссии по Москве. Несмотря на то, что она не попала в список рекомендаций "Умного голосования" на выборах в Госдуму, Литвинович заявила о своей поддержке этой тактике и предложила собравшимся скандировать "Навальный". Таким образом толпа, не согласная с результатами выборов, поддержала российского оппозиционера, находящегося в заключении более восьми месяцев.

Представители КПРФ, в свою очередь, потребовали создания официальной комиссии, которая занялась бы расследованием хода трехдневного голосования. Коммунисты убеждены в том, что у них украли голоса и что по Москве это главным образом случилось посредством электронных систем голосования.

КПРФ, после обработки 99% бюллетеней, заняла второе место на выборах в Госдуму, традиционно уступив единороссам.