ЦИК обработала 100% протоколов на выборах в Госдуму

Центризбирком опубликовал результаты выборов депутатов Госдумы после обработки 100% протоколов, наибольшее число голосов набирает "Единая Россия" - 49,82%.

На втором месте - КПРФ, 18,93% голосов, третье - у ЛДПР, 7,55%. "Справедливая Россия - За правду" набирает 7,46% голосов, "Новые люди" - 5,32%. Остальные партии не преодолели требуемый порог в 5%. Таким образом, в Госдуме впервые с 2007 года могут появиться пять фракций.

Выборы депутатов Госдумы прошли в России с 17 по 19 сентября. Окончательные итоги ЦИК подведет 24 сентября.