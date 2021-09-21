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Книгоиздатели просят Роскомнадзор оштрафовать Telegram за пиратские копии книг

фото ЗакС политика Книгоиздатели просят Роскомнадзор оштрафовать Telegram за пиратские копии книг

Ассоциация по защите авторских прав в интернете обратилась в Роскомнадзор с требованием привлечь Telegram Messenger LLP к административной ответственности за отказ удалять из мессенджера нелегальные копии книг, пишут "Ведомости".

АЗАПИ представляет интересы крупных российских издательств – АСТ, "Эксмо", "Альпина", МИФ, "Азбука-Аттикус" и других. Член его правления Максим Рябыко подтвердил факт направления письма.

Поводом для заявления стало распространение пиратских копий книг Бориса Акунина в Telegram. АЗАПИ просит привлечь юрлицо мессенджера к ответственности по ч. 2 ст. 13.41 КоАП (неудаление информации, если обязанность по удалению предусмотрена законодательством).

 


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