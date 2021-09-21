В Омской области возбудили дело о сильном загрязнении почвы нефтепродуктами

В Омской области возбудили уголовное дело из-за загрязнения почвы нефтепродуктами у села Пикетное, сообщает региональное управление прокуратуры.

Прокуратура установила, что в июне в ходе работ возле села работники компании АО "Транснефть - Западная Сибирь" допустили утечку нефтепродуктов из трубопровода. В результате загрязнилась почва на земельном участке сельскохозяйственного назначения площадью 800 кв. м. По результатам исследования уровень загрязнения оценили как очень высокий.

Прокуратура области направила материалы в органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. В итоге дело возбудили по ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земли).