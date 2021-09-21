Дмитрий Быков уподобил победу "ЕдРа" дню рождения своей соседки-скандалистки

Писатель и публицист Дмитрий Быков опубликовал зарисовку, на первый взгляд не имеющую отношения к современной политике. Литератор описывает характер и особенности поведения своей давно скончавшейся пожилой соседки, которая любила доносить и скандалить, при этом испытывая необъяснимо сильную любовь к советскому диктатору Иосифу Сталину. Развлечения молодежи женщина не выносила, лично Быкова пыталась запугивать, мужа "давно уморила, беспрерывно сочиняя на него доносы в милицию, а дочь уехала за границу, где ее матери мерещились ужасные враги". Интереснее всего она себя вела каждое 1 декабря, в день своего рождения.

"Она вывешивала на ту же доску лист с вырезанными из открыток салютами и розочками и поздравляла себя, Старшую Дома, от имени жильцов дома с очередной годовщиной. Зачем она это делала – понять трудно. Вероятно, уже 2 декабря она верила, что ее в самом деле поздравляют благодарные жильцы. Потом она, конечно, все равно померла. Последние ее недели были ужасны – она лежала одна и выла, а дворник приносил ей продукты. Он ее продолжал бояться. Больше к ней никто не заходил, никакие поздравления не помогли", - написал Быков в новой колонке для "Собеседника".

Автор публикации внезапно прервал свое повествование, экстраполировав описанную ситуацию на только что состоявшиеся выборы в Госдуму.

"Почему-то эти поздравления от якобы жильцов вспомнил я, глядя на электоральные результаты "Единой России". Ведь тоже верит. А больше никакой связи тут нет, боже упаси", - заключил публицист.

После обработки 100% бюллетеней "Единая Россия" заняла первое место на трехдневных выборах в Госдуму, набрав 49,82% голосов.