Подмосковье обошло Петербург по числу новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 19 179 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на 565 случаев инфицирования меньше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончалось 812, а сумели поправиться 15 437 человек.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемической динамикой остается прежней: в Москве 1926 новых больных, в Петербурге – 1060 (на 77 меньше, чем накануне), в Подмосковье – 1101. За прошедшие сутки в Петербурге поправилось 768 человек, которым был поставлен диагноз "коронавирус", и скончалось 42 (накануне – 37).

В мире Россия занимает пятое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Индии, Бразилии и Великобритании.