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Милонов и Джигурда подерутся в боксерском поединке на ринге

фото ЗакС политика Милонов и Джигурда подерутся в боксерском поединке на ринге

Актер и шоумен Никита Джигурда и депутат Госдумы Виталий Милонов решили сразиться друг против друга в боксерском поединке, сообщает "РБ Спорт" со ссылкой на главу промоушена "Наше дело" Артура Арутюняна.

"Никита как всегда в хорошей форме. Энергия от него прет, если можно так сказать. Он закатит хорошее, зрелищное шоу. Зритель останется доволен. Его соперник – Виталий Валентинович Милонов. Скоро будет бой, который не оставит никого равнодушным", - рассказал Арутюнян.

Драться соперники намерены в перчатках бойцов MMA. Поединок пройдет в три раунда.

Отметим, что в последний раз на публике Виталий Милонов получал по лицу в одну из ночей в ходе трехдневного голосования. Досталось думскому депутату от кандидата в ЗакС Ольги Галкиной, которая не выдержала его потока оскорблений в здании избиркома.


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