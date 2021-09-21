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Песков счел голословными выводы ЕСПЧ о причастности российских властей к убийству Александра Литвиненко

фото ЗакС политика Песков счел голословными выводы ЕСПЧ о причастности российских властей к убийству Александра Литвиненко

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает голословными выводы Европейского суда по правам человека о связи российских властей с убийством бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, передает ТАСС.

"Вряд ли ЕСПЧ обладает какими-то полномочиями или технологическими возможностями обладать информацией на этот счет. До сих пор нет никаких результатов этого расследования, поэтому делать подобные утверждения как минимум голословно", - сказал Песков.

По его словам, Кремль "не готов прислушиваться к таким решениям".

21 сентября ЕСПЧ опубликовал решение по жалобе вдовы Литвиненко Марины. В нем указано, что Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун, которых британское следствие считает причастными к убийству, действовали по указанию российских властей.

Литвиненко умер в 2006 году от отравления радиоактивным полонием-210. В 2000-м он бежал из России в Великобританию после того, как на него завели несколько уголовных дел. Литвиненко был соавтором книги "ФСБ взрывает Россию", в которой обвинял российских силовиков в организации взрывов жилых домов в Москве и других терактов. 

 


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