Тихонова добивается отмены итогов выборов в Госдуму на четырех УИК по 212-му округу

Кандидат в депутаты Госдумы от "Справедливой России - За правду" Надежда Тихонова намерена добиваться отмены результатов выборов на четырех участках в 212-м округе и на двенадцати - проверки Генпрокуратуры, сообщили в партии.

Итоги выборов по 212-му думскому округу остаются не подведены, борьба идет между Тихоновой и лидером фракции "Единая Россия" в ЗакСе шестого созыва Александром Тетердинко, разница между ними - несколько сотен голосов.

ТИК № 7 отказалась рассматривать жалобу Тихоновой о признании недействительными результатов голосования на избирательном участке № 799 Кировского района. На этом участке на сейф-пакете с бюллетенями отсутствовала индикаторная лента.

Тихонова жаловалась еще на четыре участка. В том числе - на УИК № 1088, куда в ночь после выборов приезжал Тетердинко и раздавал указания по подсчету бюллетеней. На место событий приезжали сотрудники Следственного комитета, снимали отпечатки пальцев, в качестве доказательства забрали сейф-пакет с явными признаками вскрытия. В остальных пакетах оказались ровные пачки бюллетеней с отметками за Тетердинко, разница с Тихоновой на этом участке в его пользу 200 голосов.

Также претензии справедливороссов вызвала УИК № 1185. Там нашли сейф-пакеты по результатам голосования на дому со 130 проголосовавшими, хотя надомное голосование за день до этого, 18 сентября, было минимальным. Одновременно с этим закончились бюллетени у комиссии: она якобы выдала 700 бюллетеней, но проголосовали 242 человека. При вскрытии пакета обнаружились бюллетени, сложенные в ровную стопку, содержащие 153 отметки за Тетердинко и "Единую Россию". УИК признала эти бюллетени недействительными, но ТИК № 26 отменила это решение.

В УИК № 1086 и 1087 тоже нашли аномальное количество заявлений на голосование на дому - до 300. Тихонова жаловалась в ТИК, комиссия ее жалобу не рассмотрела, а после подведения итогов оказалось, что разрыв в пользу Тетердинко составил около трех сотен голосов.

Глава петербургского отделения партии Марина Шишкина обратилась к генпрокурору Игорю Краснову с требованием провести проверку по фактам нарушений на двенадцати УИК: № 799, 803, 807, 0186, 0187, 1162, 1163, 1691, 1699, 1172, 1210, 1681.