Гидрометеоуниверситет безуспешно добивается передачи ему старинного доходного дома на Фонтанке

Руководство Гидрометеорологического университета в Петербурге посетовало на то, что уже третий год вузу не удается получить в собственность доходный дом Чанжина (набережная Фонтанки, 163). В последнее время чиновники из Минобрнауки попросту игнорируют обращения от вуза, пишет строительное издание "Канонер" со ссылкой на его ректора Валерия Михеева. Первоначально вуз запрашивал разрешение министерства на передачу здания с тем, чтобы организовать в нем центр исследований Арктики и климата. В свою очередь, новое учреждение представители Гидрометеоуниверситета хотели включить в паспорт нацпроекта "Наука". Тем не менее ситуация не двигается с места, и говорить об этом преждевременно.

"Университет не вправе осуществлять какие-либо действия в отношении указанного объекта", - рассказал Михеев об актуальном положении вещей.

Отметим, что бывший доходный дом Чанжина входит в реестр культурно-исторических памятников, ведущийся КГИОП, ему более двухсот лет, его помещения в 2010-х годах перевели в нежилой фонд.