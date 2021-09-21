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Парк в Москве переименовали в честь Юрия Лужкова

фото ЗакС политика Парк в Москве переименовали в честь Юрия Лужкова

Парк "Садовники", расположенный на проспекте Андропова в Москве, переименовали в парк имени Лужкова в честь бывшего столичного мэра Юрия Лужкова, передает "Интерфакс" со ссылкой на московскую мэрию. Инициатором топонимического изменения выступила НКО под названием "Фонд Юрия Лужкова". Она же пообещала частично позаботиться о благоустройстве зеленой зоны в ближайшее время.

Напомним, скончавшийся в 2019 году в возрасте 83 лет бывший мэр возглавлял крупнейший российский мегаполис с 1992 по 2010 год и был уволен президентом Дмитрием Медведевым за утрату доверия.

В прошлом году президент Владимир Путин распорядился открыть мемориальную доску на доме бывшего градоначальника. В нынешнем году группа общественников попыталась добиться присвоения имени Лужкова одной из столичных улиц или площадей, но чиновники отклонили эту инициативу.


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