Мишустин: Увеличение МРОТ в 2022 году повысит зарплату примерно трем миллионам россиян

Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства заявил, что за счет увеличения минимального размера оплаты труда до уровня выше 13,6 тысяч рублей вырастет зарплата почти трех миллионов россиян, передает ТАСС.

"Со следующего года предлагается установить МРОТ на уровне выше 13 600 рублей. За счет такого решения вырастет заработная плата почти трех млн человек", - сказал Мишустин.

Пока МРОТ в 2021 году установлен на уровне 12 792 рублей. В конце 2020 года был подписан указ о новой методике расчета его и прожиточного минимума. Теперь их рассчитывают раз в год на основе медианного дохода, а не потребительской корзины.