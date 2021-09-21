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В Петербурге госпитализировали 230 пациентов с COVID-19 за день

фото ЗакС политика В Петербурге госпитализировали 230 пациентов с COVID-19 за день

В Петербурге за сутки 20 - 21 сентября госпитализировали 230 пациентов с коронавирусом, следует из перечня эпидемиологических показателей Смольного.

Согласно перечню, в стационарах на лечении остается 4 361 петербуржцев с COVID-19 и пневмониями. 407 человек в реанимации, 156 подключены к аппаратам ИВЛ. Всего развернуто 5 131 инфекционных коек. 

Амбулаторно лечение от коронавируса проходят 20 897 человек, из них 19 072 получают бесплатную лекарственную терапию. На карантине остаются 3 455 человек.

Полностью цикл вакцинации от коронавируса завершил 1 608 321 петербуржец. В городе есть запас вакцины в 611 924 дозы. 


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