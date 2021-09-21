ТИК №27 отклонил жалобу по участку, где камеру наблюдения закрыли картонкой

Территориальная избирательная комиссия №27 21 сентября рассмотрела жалобу члены участкового избиркома №1379 с правом совещательного голоса Кирилла Никитина на ситуацию на его участке, сообщил ЗАКС.Ру член ТИК №27 Александр Гребенко.

Никитин в жалобе рассказал, что 18 сентября заметил в сейфе на участке бюллетень с отметкой и попросил коллег перепроверить этот факт. Глава УИК Ангелина Колотвина отказалась это делать, а позже объявила санобработку - члены комиссии вышли из помещения, рассказывал Никитин. В это время на УИК зашла неизвестная женщина и подошла к сейфу, когда она присела у ящика, камеру закрыли картонкой.

На заседании 21 сентября заместитель председателя ТИК №27 Иван Ефимов сообщил, что после обращение Никитина было получено объяснение от главы УИК. Он зачитал пояснения Колотвиной:

- Как вся комиссия разошлась 17 сентября, я ходила подготовить, что нам надо для работы 18, и увидела под столом один помеченный бюллетень. Возможно, при вскрытии стационарного ящика, он улетел - мы не заметили. Я решила положить его в обычный сейф, где находится наша документация, а утром составить акт об обнаружении.

Акт так и не был составлен - бюллетень увидел Никитин, а Колотвина якобы сказала, что сейф откроют вновь во время санобработки, зачитал Ефимов. С его слов из объяснения главы УИК следует, что она "испугалась" и попросила уборщицу убрать бюллетень:

- Она согласилась мне помочь. Также я попросила заместителя на несколько секунд закрыть камеру карточкой. Он это сделал.

Ефимов предложил отклонить жалобу, а Гребенко - признать недействительными результаты выборов на УИК №1379. За вариант зампреда ТИК проголосовало 7 человек, рассказал Гребенко. После этого Ефимов проинтересовался у коллег:

- Следует ли нам голосовать за второе решение?

Устного ответа не было, и комиссия перешла к рассмотрению других жалоб. Среди них была, в частности, жалоба "Справедливой России - За правду" на ту же УИК №1379. Это обращение большинство членов избиркома решило не обсуждать и ответить информационным письмом, так как аналогичный вопрос уже рассматривался.

София Саттарова